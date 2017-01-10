Apache web servisini resetlerken “unable to open logs” hatası alıyorsanız bu apache sistem kullanıcısının en fazla açabileceği dosya sayısını aşmışsınız manasına gelir ki sizi tebrik ederiz.Hosting işini büyütmüşsünüz.Artık öntanımlı değerlerler size yetmiyor.

Debian/Ubuntu türevi bir hosting sunucunuz varsa;

/etc/apache2/envvars dosyanızda aşağıdaki parametreyi değiştiriniz.

APACHE_ULIMIT_MAX_FILES=’ulimit -n 131072′

Centos/Redhat tabanlı bir sistem kullanıyorsanız

/usr/sbin/apachectl dosyanızı en sevdiğiniz editorle açınız.

ULIMIT_MAX_FILES= satırını # ile kapatın ve alttaki satır ile yeni tanımlamayı yapın.

ulimit -n 131072

Değerleri deneysel olarak değiştirebilirsiniz.131072 kesmedi 1,5 katına çıkarın mesela.

Benzeri olarak alternatif çözüm nispeten eski sistemlerde init.d altındaki startup scriptleri de olabilir.Örneğin /etc/init.d/http dosyasında ulimit satırını başlangıçta olacak şekilde yerleştirebilirsiniz.