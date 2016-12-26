/etc/fstab dosyanızda şu şekilde bir kayıt girip mount -a yazarak uzaktaki nfs sunucudaki paylaştırılmış klasörünüzü sisteminize kalıcı olarak bağlayabilirsiniz.
192.168.10.11:/mnt/backup/sunucu1 /var/yedek nfs auto 0 0
/etc/fstab dosyanızda şu şekilde bir kayıt girip mount -a yazarak uzaktaki nfs sunucudaki paylaştırılmış klasörünüzü sisteminize kalıcı olarak bağlayabilirsiniz.
192.168.10.11:/mnt/backup/sunucu1 /var/yedek nfs auto 0 0
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