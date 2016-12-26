Plesk 12.x kurulu Linux sunucularda postfix loglarında karşılaşılan bu hatayı çözmek için master.cf dosyasında şu düzenlemeyi yapıyoruz.

pickup unix n – – 60 1 pickup satırını

pickup fifo n – – 60 1 pickup olarak değiştirin.

Daha sonra;

qmgr unix n – n 300 1 qmgr satırını,

qmgr fifo n – n 1 1 qmgr olarak değiştirin.

Eğer loglarda “not set-gid or not owner+group+world executable: /usr/sbin/postdrop” hata kaydı ile karşılaşırsanız

postfix set-permissions komutu ile dosya izinlerini olması gerektiği hale getirebilirsiniz.