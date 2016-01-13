RemixOS android tabanlı ve pC ‘ler için hazırlanmış bir işletim sistemi..Multi-Task ve Windowed desktop ortamı sağlıyor.Yani Linux,MacOS veya Windows gibi bir sürü pencere açıp masaüstünün keyfini çıkarabilirsiniz.Öyleki küçük bir USB bellek ile cebinizde taşıyabileceğiniz ,klavye ve mouse takıp diğer bildik işletim sistemleri gibi kullanabileceğiniz bir işletim sistemi.Ayrıca performansının da epey yüksek olduğu şu adreste incelenebilir.

Henüz alpha/development aşamasında olan RemixOS şu adresten download edilebilir.