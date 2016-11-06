Önceki şu yazımda Ubuntu Linux’ta 3 monitoru 2 ekran kartı ile nasıl kullanılabileceğinizi anlatmıştım.O yazıyı yazabilmek için birkaç (sanırım 5) gün uğraşmıştım.

Yazıdan bir iki gün sonra performans problemlerinden dolayı bundan vazgeçmiştim.

Dün ikinci el bir Saphhire Ati Radeon 5770 marka bir ekran kartı aldım.Neden bu kart diyeceksiniz? Çünkü Ubuntu’nun Ati uyumluluk listesinde tam uyumlu olduğu yazıyor.Çünkü DVI-I monitorleri destekliyor ve 3 (2 dvi + 1 hdmi) portu da aynı anda çalıştırabileceğimiz belirtiliyor.

Neticede iş tam bir plug and play işi oldu.Bill Amcanın kulakları çınlasın.Kartı anakarta taktım.Pc’yi açtım ve hiçbirşey yapmadan sonuç bu;

Not: Ahanda 5280px masaüstü.Valla zerre uğraşmadım ya.Paranın gözü kör olsun:)

Ben muradıma erdim.Bu konuyla ilgili tek bir soru işareti kaldı o da 16x bir pci-e ekran kartının slotunu kırıp x1 yuvasına taksak çalışır mı.Onu da şu makaleden okudum.Onu da bir ara test ediğ yazacağımdır.