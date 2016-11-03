Vsphere Client Inventory’de bir sanal makinayı ararken oluşan hata ve aradığını bulamayınca zıplayan sinir katsayısına bir çözüm.

Windows registry editoru açın ve aşağıdaki alana Diffie-Hellman adıyla yeni bir girdi oluşturun.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\KeyExchangeAlgorithms\Diffie-Hellman]

Daha sonra bunun altına dword anahtar-değer oluşturun (32 bit)

Anahtarın adına ClientMinKeyBitLength değerine ise 00000200 (dword) verin.

Basın power butona resetlensin windowsunuz 🙂 Akabinde vsphere de tekrar host arayabileceksiniz.