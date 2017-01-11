Son dönemde ortaya çıkan openssl ve zayıf şifreleme methodlarını kapatın.Özellikle bankalardan sanal pos talep etmeden önce sunucunuzda uygulamanızı tavsiye ederim.

Centos sunucular için

/etc/httpd/conf.d/ssl.conf dosyasının en altına aşağıdaki satırları yerleştirin.Httpd servisini yeniden başlatın.Nispeten güncellenmemiş sunucular için yum update yapmanızı öneriririm.

<IfModule mod_ssl.c>
SSLProtocol +TLSv1 +TLSv1.1 +TLSv1.2 -SSLv2 -SSLv3
</IfModule>
<IfModule mod_ssl.c>
#SSLCipherSuite HIGH:!aNULL:!MD5:!RC4-SHA:!RC4
#SSLCipherSuite ECDH+AESGCM:DH+AESGCM:ECDH+AES256:DH+AES256:ECDH+AES128:DH+AES:ECDH+3DES:DH+3DES:RSA+AESGCM:RSA+AES:RSA+3DES:!aNULL:!MD5:!DSS
SSLCipherSuite HIGH:MEDIUM:!aNULL:!MD5::!RC4
</IfModule>

Summary
Article Name
Apache SSL açığını ve zayıf şifreleme methodlarını kapatın
Description
Son dönemde ortaya çıkan openssl ve zayıf şifreleme methodlarını kapatın.Özellikle bankalardan sanal pos talep etmeden önce sunucunuzda uygulamanızı tavsiye ederim.
Author
48k Linux Destek