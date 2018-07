Maxmind geoip servisinin Apache eklentisinin Centos/Cloudlinux 7.2 ve Ubuntu 14.x LTS üzerine kurulumunu anlatıyoruz.

İlk kurulumumuz Centos/Cloudlinux için.Öncelikle yapmanız gereken maxmind kütüphanesini kurup ardından Apache extension tool (apxs) kurulumunun ardından maxmind apache modülünü sistemimize eklemek olacak.Bunun ardından örnek bir apache/maxmind konfigurasyon dosyası ile wordpress kurulu websitelerin wp-login.php dosyasına Türkiye dışından erişimi engelleyeceğiz.

Centos kurulum derleme aşamalarını biraz sadeleştirmek amacıyla önceden bir Cloudlinuxta derlemiş olduğum MaxMind Apache modülünü (.so dosyasını) kullanacağız.

Centos / Cloudlinux Kullananlar İçin hazır batch dosyayı sistemimize indirip çalıştırıyoruz.

wget https://www.linux-destek.com/maxmind/maxmind.sh

Sunucunuza indirdiğiniz maxmind.sh dosyasını çalıştırıyorsunuz.

/bin/bash maxmind.sh

Kurulum işte bu kadar.Sunucunuzda host ettiğiniz bir wordpress siteyi, örneğin www.abc.com/wp-login.php vey xmlrcp.php dosyasının yurt dışından erişilemediğini test etmek size kalıyor.

Debian/Ubuntu Kullanalar için ise kurulum aşamalarımız şöyle;

İlk olarak maxmind kütüphanesini (sistem için gerekli olan) bir apt deposunu ekleyerek kuruyoruz;

sudo add-apt-repository ppa:maxmind/ppa

apt deposunu ekledikten sonra

apt-get update komutunu çalıştırın ve aşağıdaki gerekli paketleri sisteminize kurun

sudo apt install libmaxminddb0 libmaxminddb-dev mmdb-bin apache2-devel automake autoconf libtool git

Paketler sisteminize kurulduktan sonra git client ile sisteminize indirip kurmak için aşağıdaki komutları sırasıyla uygulayın;

git clone –recursive https://github.com/maxmind/mod_maxminddb.git cd mod_maxminddb/ ./bootstrap ./configure –with-apxs=/usr/bin/apxs make install

Bu aşamadan sonra önceden maxmind ücretsiz servisinden indirmiş olduğumuz dosyayı sunucuda bir klasöre yerleştiriyoruz.

mkdir /usr/local/share/GeoIP/ && cd /usr/local/share/GeoIP/ wget https://www.linux-destek.com/maxmind/modmaxmind/GeoLite2-Country.mmdb

Herşey yolunda giderse artık sistemimizde maxmind kütüphanesi ve apache modülü kurulmuş olacak.Sıra apache için örnek bir konfigurasyon oluşturmakta.Bu örnekte belirttiğimiz gibi wordpress wp-login.php ve xmlrpc.php dosyalarına erişimi geoip tabanlı engelliyoruz.Erişim sadece Türkiye Ip adreslerinden olacak.

Örnek Apache Konfigurasyonu;

#<IfModule mod_maxminddb.c>

LoadModule maxminddb_module modules/mod_maxminddb.so

MaxMindDBEnable On

MaxMindDBFile DB /usr/local/share/GeoIP/GeoLite2-Country.mmdb

MaxMindDBEnv MM_COUNTRY_CODE DB/country/iso_code

<FilesMatch “wp-login.php|xmlrpc.php”>

SetEnvIf MM_COUNTRY_CODE ^(TR) AllowCountry

#Deny from env=BlockCountry

Allow from env=AllowCountry

Deny from All

#RewriteEngine on

#RewriteCond %{ENV:MM_COUNTRY_CODE} !^(RU|DE|FR)$

#RewriteRule ^(.*)$ – [F,L]

</FilesMatch>

#</IfModule>

Üzerinde bazı değişlikler ve iptal edilen satırlar var.Sadece size farklı bir fikir verebilir.Bu şekilde kullanabilirsiniz de.Dosya içeriği bu şekilde.Apache Web sunucusunun dosyayı /etc/apache2/conf-enabled/maxmind.conf ismiyle oluşturmanız ve bu içeriği yapıştırmanız gerekecek.

Dosyanızı kaydettikten sonra service apache2 restart komutu ile webservisini yeniden başlatın.Herhangi bir error seviyesinde hata almaz iseniz kurulum tamam demektir.

Aynı şekilde bir wordpress sitenizdeki wp-login.php dosyanıza yurt dışından erişimi deneyerek testinizi yapınız.Eğer herşey çalışıyorsa Forbidden mesajı ile karşılacaksınız.

Son Söz;

Elbette wordpress veya başka bir website kodunu bu şekilde korumak en iyi yol değildir.Güvenlik kodda başlar.Sistem de güncel kaldığı sürece her bakımdan güvendesiniz demektir.

Burada yapılan çalışma,internet dünyasında bir gerçekten yola çıkılarak düşünülmelidir.O gerçek ise, günümüze wordpress gibi kodlara yapılan bruteforce gibi atakların tamamına yakını Rusya,Çin,Amerika vs gibi ülkelerden gelmekte olduğudur.Şifreniz kırılamasa dahi bu yapılan bot,bruteforce saldırıları sunucuları yormaktadır.

İkinci gerçek ise webmasterları ve sunucu yöneticilerini ilgilendirmekte.Düşünün ki 500 websitesi host ediyorsunuz ve bunun tamamına yakını wordpress.Her gün yüzbinlerce şifre kırma saldırısı host ettiğiniz websitelerinize yapılıyor.Bundan korunmanın en iyi yolu nedir?

Bir vatandaş ücret karşılığı bir websitesi yaptırmış.Webmaster parayı almış,iş bitmiş.Kime neyi anlatacaksınız?Müşterinize nispeten eski kalan wordpressin güvenlik açıklarından bahsetseniz sizi muhtemelen roket bilimi ile uğraşıyorsunuz filan sanır.Ona webmasterin nerde olduğunu sorsanız,adını bile hatırlamayacaktır.

Ancak kötü şeyler herşeyi sorgusuz sualsiz değiştirir.Müşterinizin sitesi gerçekten hackenirse bu sefer sizden bir açıklama bekleyecek,sizi suçlayacak hatta güvenlik açıklarınızın olduğunu söyleyip belki kötü reklamınızı yapacaktır.

Ne yazıkki Internet Sektörü son derece zır cahil seviyesinde yürümekte.O yüzden sunduğumuz çözüm de biraz Türk İşi oldu.Söz de uzadı.Kalın sağlıcakla.