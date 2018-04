Bazen migrasyon sonucu bazen yanlışlıkla bozulan hosting dosya izinlerinini kolayca onarmak için pleskin hazır komutlarını kullanabilirsiniz.

Sunucuya ssh üzerinden root olarak login olduktan sonra şu komutu uygulayın

plesk repair fs sizin_alanadınız.com

dogurdan ana alanadınızı yazabileceğiniz gibi alt alan adlarınızı onarmak için de kullanabilirsiniz.

İlgili sistem hata mesajı

Unable to open the directory: Unable to find the directory /var/www/vhosts/example.com/httpdocs/dir/: filemng failed: filemng: opendir failed: Permission denied System error 13: Permission denied