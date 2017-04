Linux tabanlı herhangi bir web sunucunuzda websitenize atak yapan saldırgan botları engellemek için aşağıdaki adımları uygulayın.

/etc/rc.local dosyanızı açın.İçine uygun bi yere şu satırları yerleştirin.

iptables -F

for x in $(cat /root/bad_bot.txt)

do

iptables -A INPUT -p tcp -s $x –dport 80 -j DROP

iptables -A INPUT -p tcp -s $x –dport 443 -j DROP

done

daha sonra kaydedip çıkın.bu sefer yukarıdaki döngüde satır satır okumasını istediğimiz dosyayı oluşturun

nano /root/bad_bot.txt

alltaki satırları dosyanıza kopyalayıp kaydedin.

100.43.90.0/24

37.9.115.0/24

37.140.165.0/24

77.88.22.0/25

77.88.29.0/24

77.88.31.0/24

77.88.59.0/24

84.201.146.0/24

84.201.148.0/24

84.201.149.0/24

87.250.243.0/24

87.250.253.0/24

93.158.147.0/24

93.158.148.0/24

93.158.151.0/24

93.158.153.0/32

95.108.128.0/24

95.108.138.0/24

95.108.150.0/23

95.108.158.0/24

95.108.156.0/24

95.108.188.128/25

95.108.234.0/24

95.108.248.0/24

100.43.80.0/24

130.193.62.0/24

141.8.153.0/24

178.154.165.0/24

178.154.166.128/25

178.154.173.29

178.154.200.158

178.154.202.0/24

178.154.205.0/24

178.154.239.0/24

178.154.243.0/24

37.9.84.253

199.21.99.99

178.154.162.29

178.154.203.251

178.154.211.250

95.108.246.252

5.45.254.0/24

5.255.253.0/24

37.140.141.0/24

37.140.188.0/24

100.43.81.0/24

100.43.85.0/24

100.43.91.0/24

199.21.99.0/24

141.8.132.0/24

141.8.142.0/24

37.9.113.0/24

178.154.189.0/24

5.255.206.194

5.45.203.193

37.9.88.70

5.45.203.203

5.45.203.199

5.45.203.194

95.132.134.114

5.255.206.195

37.9.88.69

Son olarak /etc/rc.local olarak çağırdığınızda ve her sunucu açılışında bu ip adreslerinin web sunucu portlarınıza erişimi engellenecektir.