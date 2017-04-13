Linux tabanlı herhangi bir web sunucunuzda websitenize atak yapan saldırgan botları engellemek için aşağıdaki adımları uygulayın.
/etc/rc.local dosyanızı açın.İçine uygun bi yere şu satırları yerleştirin.
iptables -F
for x in $(cat /root/bad_bot.txt)
do
iptables -A INPUT -p tcp -s $x –dport 80 -j DROP
iptables -A INPUT -p tcp -s $x –dport 443 -j DROP
done
daha sonra kaydedip çıkın.bu sefer yukarıdaki döngüde satır satır okumasını istediğimiz dosyayı oluşturun
nano /root/bad_bot.txt
alltaki satırları dosyanıza kopyalayıp kaydedin.
100.43.90.0/24
37.9.115.0/24
37.140.165.0/24
77.88.22.0/25
77.88.29.0/24
77.88.31.0/24
77.88.59.0/24
84.201.146.0/24
84.201.148.0/24
84.201.149.0/24
87.250.243.0/24
87.250.253.0/24
93.158.147.0/24
93.158.148.0/24
93.158.151.0/24
93.158.153.0/32
95.108.128.0/24
95.108.138.0/24
95.108.150.0/23
95.108.158.0/24
95.108.156.0/24
95.108.188.128/25
95.108.234.0/24
95.108.248.0/24
100.43.80.0/24
130.193.62.0/24
141.8.153.0/24
178.154.165.0/24
178.154.166.128/25
178.154.173.29
178.154.200.158
178.154.202.0/24
178.154.205.0/24
178.154.239.0/24
178.154.243.0/24
37.9.84.253
199.21.99.99
178.154.162.29
178.154.203.251
178.154.211.250
95.108.246.252
5.45.254.0/24
5.255.253.0/24
37.140.141.0/24
37.140.188.0/24
100.43.81.0/24
100.43.85.0/24
100.43.91.0/24
199.21.99.0/24
141.8.132.0/24
141.8.142.0/24
37.9.113.0/24
178.154.189.0/24
5.255.206.194
5.45.203.193
37.9.88.70
5.45.203.203
5.45.203.199
5.45.203.194
95.132.134.114
5.255.206.195
37.9.88.69
95.132.134.114
5.255.206.195
37.9.88.69
Son olarak /etc/rc.local olarak çağırdığınızda ve her sunucu açılışında bu ip adreslerinin web sunucu portlarınıza erişimi engellenecektir.
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