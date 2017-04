Bir websitenin fpm pool ayarlarında karşınıza çıkabilecek birkaç method vardır.Bunlardan ondemand tipi en çok önerilen yöntemdir.Aşağıda bir websitenin nasıl pool ayarlarının yapılacağını göreceksiniz.

Öncelikle

/opt/plesk/php/5.6/etc/php-fpm.d/alanadiniz.com.conf

dosyasından bahsedelim.Bu hostinginize özel fpm konfigurasyon dosyasıdır.

; By default use ondemand spawning (this requires php-fpm >= 5.3.9)

pm = ondemand

pm.max_children = 5

pm.process_idle_timeout = 10s

; Following pm.* options are used only when ‘pm = dynamic’

pm.start_servers = 1

pm.min_spare_servers = 1

pm.max_spare_servers = 1

Deneme yapmak için bu dosyada değişiklik yapabilirsiniz.Ancak httpmng çalıştırdığınızda veya plesk hosting ayarlarından birini değiştirip ok butonuna tıkladığınız anda yaptığınız değişikliklerin yok olacağını unutmayın.Kalıcı konfiguraston için zaten dosyanın en başında ne yapmanız gerektiği yazıyor.

; ATTENTION!

;

; DO NOT MODIFY THIS FILE BECAUSE IT WAS GENERATED AUTOMATICALLY,

; SO ALL YOUR CHANGES WILL BE LOST THE NEXT TIME THE FILE IS GENERATED.

; If you need to customize this file, use either custom PHP settings tab in

; Panel or override settings in /var/www/vhosts/system/alanadiniz.com/conf/php.ini.

; To override pool configuration options, specify them in [php-fpm-pool-settings]

; section of /var/www/vhosts/system/alanadiniz.com/conf/php.ini file.

Yapmanız gereken

/var/www/vhosts/system/alanadiniz.com/conf/php.ini dosyasını nano veya vi ile açıp en alta indikten sonra örnek olarak;

[php-fpm-pool-settings]

pm.max_children = 100

yazmak olacaktır.Max children zaten ondemand methoduyla ilgili olduğundan dolayı diğer parametreleri yazma gereği duymuyorum.Onlar zaten fpm conf dosyasında var.Dosyayı kaydettikten sonra son olarak yapılan değişikliğin uygulanmasını sağlıyorum.

/usr/local/psa/bin/php_settings -u

Hepsi bu kadar.İlaveten bu ayarlar cloudlinux ile gelen cagefs-lve için geçerli değildir.Cloudlinux php-fpm yi an itibariyle hala desteklemiyor.

Eğer whm/cpanel kullanıyorsanız web arayüzden yapılabiliyor.Plesk Onyx ‘de bunu web arabirimine taşıyacağını duyursa da hala böyle bir kolaylık görememekteyiz.