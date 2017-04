Plesk panele http/8880 veya https/8443 portlarından erişim yapamadığınızda,sunucuya ssh üzerinden giriş yaparak şu logu takibe alın.

/var/log/sw-cp-server/error_log

Bu, plesk panelin kendisinin üzerinde koştuğu nginx web server’ın hata kaydıdır.Web siteler için kullandığınız nginxten farklı olduğunu söylememe gerek yok sanırım.

Eğer yukarıdaki log dosyası içeriğinde ,

recv() failed (104: Connection reset by peer) while reading response header from upstream, client: 123.123.123.123, server: , request: “POST <some url>

şeklinde hata satırları görüyorsanız alltaki dosyada ilgili değişiklikleri yapınız.

/etc/sw-cp-server/config

fastcgi_buffers 16 16k;

fastcgi_buffer_size 32k;

Ardından ilgili servisleri yeniden başlatınız.

# /etc/init.d/sw-cp-server restart # /etc/init.d/sw-engine restart

Unable to log into Plesk: Access for administrator from address xx.xx.xx.xx is restricted in accordance with IP Access restriction policy currently applied

Eğer yukarıdaki hata satırlarını göremediyseniz muhtemelen ip adresiniz bloklanmış olabilir.Farklı bir ip üzerinden girmeyi deneyin veya yine ssh üzerinden login olarak mysql shell’i açın.

mysql -u admin -p$(cat /etc/psa/.psa.shadow) use psa; mysql> select * from cp_access; mysql> select * from misc where param=’access_policy’;

Engellenmiş ip adreslerini ilk sql cümlesinin çıktısında görebilirsiniz.Bu kayıtları silmek için

mysql> delete from cp_access; Erişimi heryere açmak için; mysql> update misc set val=”allow” where param=’access_policy’;

Plesk arayüzünü Nginx üzerinde php-fpm ile beraber çalışan bir sistemde sunar.Benzeri şekilde websitelerinizde de aynı mantıktadır.Tek farkı websitelerin çalıştığı ortamdan ayrılmış,farklı portlardan çalışan yazılımlardır.

Eğer fpm limitleri yetmiyor veya bir başka problem olduğunu düşünüyorsanı şu dosyalar size yardımcı olabilir.

/etc/sw-engine/pool.d/plesk.conf —> Plesk uygulaması için hazırlanmış fpm limitleri,pm,pm_max_children ,max server max request gibi..

/etc/sw-engine/sw-engine-fpm.conf —> Global fpm ayarları (Sadece plesk uygulaması için)