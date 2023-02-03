Vmware esx flat vmdk dosyası kurtarma

Eğer sanal sunucunuzun (vmware esx) vmdk dosyasını bir şekilde yitirdiyseniz ve -flat vmdk dosyanız hala duruyorsa bu yöntem ile sunucunuzu kurtarabilirsiniz.

1.Esx sunucunuza root olarak ssh üzerinden login olun.

2.Sanal sunucuların disklerinin bulunduğu ana klasöre geçin;

cd /vmfs/volumes/SİZİN_DATASTORE_KLASÖRÜNÜZ/SANAL_MAKİNA_ADI

3. Flat dosyanızın güncel boyutunu kontrol edin;

ls -l vmdisk0-flat.vmdk

4.yeni bir geçici vmdk dosyası oluşturun;

vmkfstools -c (dosya boyutunu buraya yazın) -d thin temp.vmdk

5.Yukarıdaki komutu uyguladığınızda temp.vmdk ve temp-flat.vmdk oluşturulmuş olacaktır.Kontrol edin.Not : Esx 5.5 öncesi -a ile iscsi tipini de ilave etmelisiniz.Örnek -a lsilogic

6.Şimdi temp-flat.vmdk yı silin;

rm -i temp-flat.vmdk

7.Şimdi sıra temp.vmdk yı gerekli sunucunuz için tekrar adlandırmanız gerekiyor;

mv -i temp.vmdk SANAL_MAKİNA_ADI.vmdk

8.Yukarda rename ettiğiniz dosyayı konsolda vi veya benzeri bir editorle açın.Açamıyorsanız dosyayı pc nize indirin.Notepad++ ile açın ve RW ibaresi geçen satırı bulun.Orada flat dosyasının adının bulunduğu kısmı değiştirmeli.kendi flat dosyanızın adını yazmalısınız.temp-flat.vmdk ibaresini orjinal sunucu ismi (SANAL_MAKİNA_ADI)-flat.vmdk olarak değiştirin.

9.Sonraki işlemler esx arayüzünde yapılıyor.Sanal sunucunuza varolan diski seçip diskinizi seçip ekleyin ve vm sunucunuzu start edin.