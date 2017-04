tarih=`date +%d.%m.%Y`

rm -rf /home/cpyedek/cpmove-*

for backup in `\ls /var/cpanel/users/`; do /scripts/pkgacct $backup; done

mv /home/cpmove* /home/cpyedek/

for yedekdosya in `\ls /home/cpyedek/`; do mv $yedekdosya $tarih-$yedekdosya ; done

lftp -e ‘mput /home/cpyedek/* ; bye’ -u ftp_kullanici_adi,şifre ftp_sunucu_adresi