Ömür törpüsüdür bu mevzular.Sistem yöneticisinin ömrünü kısaltır.Günlerini heba eder.Kahve sigara apranax hiçbişey kalmaz emin olun.

Eskiden şöyle düşünürdük.Eposta sunucumuz var.Hayatta spama geçit vermeyiz.Herşeyimiz tam.Ip adresimiz temiz.Çok güzel,temiz iş yapıyoruzi.Sunucumuz tıkır tıkır mail alıyor veriyor.

Bir gün de bakmışsınız bir müşteriniz hotmaile mail gönderememekten şikayet ediyor size.Hemen bakıyoruz,kontrol ediyoruz.dnsbl,mxtoolbox,senderbase…cık.Yokuz.Temiziz.E neden peki?

O andan itibaren itibar (reputation) sıfıra gider.Müşteri konuşur.Siz de merdiven altı firma muamelesi görürsünüz.Tıpkı bir müşterinin dediği gibi “müşterime mail attım.adam yanımda bilgisayarından baktı.gereksiz posta kutusuna düşmüş,yerin dibine girdim.”

Neyse biz problemimizi çözdük bir şekilde ancak günlerce debelendikten sonra bilmediğim birşeyi öğrenmiş oldum.Onu da cebime koydum ama para eder mi bilmem.

Bu microfostcu arkadaşların X-MS-Exchange-Organization-SCL,X-MS-Exchange-Organization-PCL diye bir ölçüsü varmış.Benim gibi bilmeyenler için yazıyorum.

Uzun uzun yazarlar zaten hep.İşleri güçleri budur.Aşağıdaki sayfada anlatılmış;

https://technet.microsoft.com/en-us/library/aa996878(v=exchg.160).aspx

Bizim sunuculardan çıkan hotmaile giden e-postaların header kısmından gördüğümüz kadarıyla X-MS-Exchange-Organization-SCL değerimiz 5 idi.5 tam orta bir değer.Öneri şu;Alıcı “bu gereksiz değildir” diye işaretlediğinde sorun çözülür.Kullanıcı kontrolune bırakılmış.Peki bunun tersiniz düşünürsek;

Peki kaç kullanıcı “bu gereksizdir” diye işaretlemiştir de iş bu hale gelmiştir..

Orası bilinmez.Bilinmez çünkü snds postmaster size neden ip adreslerinizin bloklandığını söylemiyor veya söyleyemiyor.

Sonuç olaralk Hotmail damgalıyor geçiyor.Gereksiz yere uğraştıyor.Artık başa çıkamadığı gerçek spamlarla bu şekilde baş ediyor.Büyüklüğünü kullarak bundan büyük miktarlarda gelir elde etmeyi de başarmış zaten.